COVID-19 : Chung Sye-kyun exhorte la population à la patience

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a appelé la population à participer à la lutte contre le COVID-19 avec persévérance, qualifiant cette semaine de période décisive pour juguler sa propagation dans le pays. Chung Sye-kyun a tenu ce propos ce matin lors d'une réunion sur la prévention de l’épidémie qu'il présidait.Selon lui , la contamination collective se poursuit au travers de petites communautés et l'origine de 25 % des infections de ces deux dernières semaines n'a pas été identifiée. Dans ce contexte, il a exhorté certaines églises, restaurants et cafés, qui ne respectent toujours pas les directives sanitaires, à unir leurs efforts pour le peuple qui traverse cette dure crise.A propos de Chuseok, la fête des moissons qui tombe fin septembre et début octobre, le chef du gouvernement a affirmé que cela ne devait pas devenir une nouvelle source de propagation massive et a exhorté les citoyens à établir des plans de vacances en plaçant en priorité la prévention. Il a également souligné que les dispositifs mis sur pied par l'État pour améliorer la vie des habitants à l'occasion de cette période fériée devraient aller de pair avec les mesures sanitaires.Concernant la grève générale des médecins stagiaires, le Premier ministre a affirmé que l’exécutif avait mené un dialogue avec authenticité, tout en suspendant le projet de l’augmentation des étudiants en médecine et en reportant le concours national d’une semaine. Du coup, il a incité les grévistes à retourner rapidement au travail, soulignant que leur retard ne faisait qu’aggraver la souffrance des patients.