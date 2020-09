COVID-19 : de nouveaux dispositifs de soutien dévoilés cette semaine

Photo : YONHAP News

Des dispositifs de soutien destinées aux citoyens ayant subi des préjudices en raison du coronavirus seront confirmés cette semaine. C’est ce qu’a affirmé le vice-Premier ministre , hier soir, lors du journal télévisé de 21h sur la KBS, suite à une question liée à une nouvelle aide d’urgence.A en croire Hong Nam-ki, l’assistance supplémentaire est inévitable dans le contexte de la flambée des nouvelles infections depuis mi-août, mais il trouve qu'un versement sélectif serait plus efficace cette fois. Pour rappel, la première enveloppe d’aide a été accordée de manière universelle.Egalement ministre des Finances, il précise que les bénéficiaires seront les petits commerçants, les autoentrepreneurs, les chômeurs et les classes précaires. S'y ajoutent les petits patrons pour les aider à couvrir leur loyer et le coût de la main-d’œuvre. Les mesures concrètes seront arrêtées après concertations entre le parti au pouvoir, le gouvernement et la Maison bleue.En ce qui concerne les préoccupations autour du déficit budgétaire de l’année prochaine, Hong a expliqué que l'administration était prête à émettre un emprunt pour que les finances du pays jouent leur rôle et les obligations d’Etat se maintiennent à un niveau contrôlable. Il s'est aussi engagé à relancer des mesures visant à doper la consommation, une fois la recrudescence de l'épidémie maîtrisée.