L'interdiction aux Américains de visiter la Corée du Nord prolongée d’un an

Photo : YONHAP News

L’Administration Trump a prolongé d’un an et pour la troisième fois l’interdiction aux citoyens américains de se rendre en Corée du Nord. Le département d’Etat a justifié sa décision par le fait qu’il y existait toujours un risque d’arrestation et de détention de longue durée et que cela représentait une menace immédiate à la sécurité de ses ressortissants.Cette restriction a été lancée le 1er septembre 2017, à la suite de la mort d'Otto Warmbier, un étudiant américain décédé après avoir été emprisonné pendant 17 mois dans le pays communiste. Elle a été renouvelée en 2018 et en 2019.En vertu de ce dispositif, les citoyens qui visitent ou traversent le royaume ermite sans avoir obtenu une autorisation exceptionnelle voient leur passeport invalidé.Cette prohibition a pris effet hier et sera maintenue jusqu'à la fin du mois d'août 2021, à moins que le secrétaire d’Etat américain ne la prolonge ou l'annule.