Hong Nam-ki : création d’un organisme contre les actes illicites sur le marché immobilier

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie prévoit de mettre en place une « agence d’analyse des opérations immobilières », un organisme chargé de combattre les actes frauduleux sur le marché foncier. Hong Nam-ki a fait cette annonce ce matin, lors d’une réunion ministérielle sur la stabilisation du marché immobilier.Les autorités ont récemment réussi à déceler 800 cas soupçonnés d’actes illégaux parmi les transactions d’appartements de plus de 900 millions de wons, soit 637 000 euros, selon celui qui est également ministre des Finances. Mais, alors que cette lutte doit se poursuivre, l’équipe actuelle, composée temporairement de 13 responsables, est loin d’être suffisante. D’où l’idée d’ériger cette organisation permanente sous la tutelle du gouvernement.La nouvelle structure aura pour mission de surveiller le marché afin de faciliter le contrôle sur les tentatives de contournement de la loi. L’exécutif prévoit de renforcer son rôle d’analyse des données financières, et d’y envoyer plus d’experts appartenant au ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, au Service de supervision financière (FSS), au Service national des impôts (NTS), au Parquet et à la Police.Pour Hong, le marché des biens immobiliers commence à se stabiliser, et il est nécessaire d’éradiquer tout agissement qui perturbe le marché.