Grève des médecins stagiaires : l’armée envoie du personnel soignant dans les hôpitaux civils

Photo : YONHAP News

Face à la grève générale des médecins stagiaires, une vingtaine de soignants militaires seront mobilisés à partir de demain, au plus tôt, dans des établissements hospitaliers civils, afin d’assurer les soins des patients atteints du COVID-19.Le ministère de la Défense a pris cette décision à la suite de la demande du Siège central de lutte contre les catastrophes et la sécurité (CDSCHQ) pour combler le manque d’effectif. Le nombre de personnels expédiés et la durée changeront en fonction de l’évolution du mouvement de grève et de la propagation de l’épidémie.Les autorités militaires ont déjà dépêché en février dernier une équipe de médecins et officiers infirmiers à l’hôpital de Dongsan, à Daegu, le premier foyer de contamination du pays. Ils y sont restés deux mois.L'hôpital de l'armée, situé à Seongnam, utilise depuis lundi dernier ses huit chambres à pression négative pour les civils contaminés par le nouveau coronavirus en état grave.