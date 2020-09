COVID-19 : moins de 300 nouveaux cas pour le 4e jour consécutif

Photo : YONHAP News

Le dernier bilan quotidien du nouveau coronavirus fait état de 267 patients supplémentaires : 253 d’origine locale et 14 importés. Leur nombre est ainsi reparti légèrement à la hausse. Celui des patients en état grave ou critique a progressé de 20 en l’espace de 24 heures, pour atteindre un total de 124 personnes.Les autorités sanitaires redoutent qu’ils soient encore plus nombreux dans les prochains jours. En effet, plus de 40 % des porteurs du virus liés à des églises de la région de Séoul et aux grands rassemblements anti-gouvernement qui ont eu lieu sur la place Gwanghwamun le 15 août, devenus d’importants foyers de contagion, ont plus de 60 ans.Les responsables déploient tous leurs efforts pour assurer 110 chambres de réanimation supplémentaires d’ici la fin du mois. Dans le même temps, ils désigneront les hôpitaux qui prendront en charge uniquement les malades en état critique et y enverront en renfort des soignants militaires.Des mesures de prévention sont aussi en préparation en amont de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes, qui tombe cette année le jeudi 1er octobre. Le mercredi et le vendredi étant également fériés, beaucoup de sud-Coréens profiteront de ces congés prolongés pour se déplacer.