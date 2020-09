Premier échange téléphonique entre Choi Jong-kun et Stephen Biegun

Photo : YONHAP News

Le nouveau premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-kun, s’est entretenu au téléphone, pour la première fois depuis sa prise de fonction mi-août, avec le sous-secrétaire d’Etat américain, Stephen Biegun.Leur conversation a eu lieu aujourd’hui, à la demande du numéro deux de la diplomatie américaine. Celui-ci a félicité Choi pour son nouveau poste et souhaité travailler en étroite concertation pour continuer à développer l’alliance bilatérale. En retour, le vice-ministre sud-coréen a fait le point sur les résultats de la coopération entre les gouvernements de Séoul et de Washington de ces trois dernières années.Les deux hommes se sont également engagés à coordonner la date d’un voyage de Choi aux Etats-Unis, afin de faire un nouveau tour d’horizon des relations des deux alliés.Aujourd’hui également, le négociateur nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, et Biegun, qui est aussi le représentant spécial de l’administration Trump pour la Corée du Nord, ont eu un échange téléphonique.