Pentagone : Pékin se focalise sur la prévention de l’effondrement du régime de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense soumet chaque année au Congrès un rapport sur l’évolution de la situation militaire et sécuritaire de la Chine.Ce nouveau document, présenté hier, fait aussi état des relations Pékin-Pyongyang. Le Pentagone estime que l’empire du Milieu se focalise sur le maintien de la stabilité entre les deux Corées, et cherche plus précisément à empêcher l’effondrement du régime de son allié et tout conflit militaire dans la péninsule.Toujours selon le rapport, afin d’atteindre cet objectif, la Chine continue de défendre « une approche à double piste », à savoir de tolérer à la fois le dialogue et la pression, et d’encourager la reprise des négociations nord-coréano-américaines.A propos des activités militaires du régime chinois, le rapport indique que son Armée populaire de libération (APL) s’entraînerait pour parer aux éventuelles urgences sur la péninsule.Le ministère américain évoque aussi le fait que Xi Jinping et Kim Jong-un se sont rencontrés deux fois l'an dernier et que ces entrevues ont permis de compléter nombre d’échanges de niveau inférieur entre les deux pays.