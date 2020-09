COVID-19 : le nombre de nouveaux cas sous les 200 pour la première fois en 17 jours

Photo : YONHAP News

Sur les dernières 24 heures, le bilan quotidien du COVID-19 fait état de 195 patients supplémentaires en Corée du Sud : 188 contaminations locales et sept cas importés. C’est la première fois depuis 17 jours que ce chiffre repasse sous la barre des 200, après avoir atteint un pic, le 27 août, avec 434 infections additionnelles.Face à cette tendance à la baisse, le ministre de la Santé et du Bien-être a néanmoins prié, ce matin au cours d’une réunion de la cellule d’urgence du gouvernement, la population à continuer de respecter la distanciation sociale. Park Neung-hoo a notamment fait remarquer que le nombre de nouveaux cas journalier restait toujours à trois chiffres, que celui des patients dans un état grave grimpait de jour en jour et que la part des contaminations d’origine incertaine ne cessait de progresser. Dans la foulée, il a affirmé que cette semaine était un moment crucial pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.Quant à la grève des médecins en formation qui se poursuit depuis 14 jours, le ministre les a appelés à retourner immédiatement au travail, d’autant plus que plus de 150 malades atteints par la pandémie se trouvent actuellement dans un état grave.