AIEA : Pyongyang a continué à enrichir de l’uranium depuis un an

Photo : KBS News

D’après l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), la Corée du Nord aurait continué à enrichir de l’uranium depuis un an. Selon l’information relayée hier par l’AFP, l’AIEA a avancé cette analyse dans son rapport annuel, en amont de son assemblée générale qui débutera le 21 septembre à Vienne.A en croire le document, des mouvements de véhicules aux alentours d’une usine de fabrication de barres de combustible nucléaire du site de Yongbyon, ainsi que des traces de redémarrage des installations de refroidissement ont été détectés. Le texte a également évoqué la possibilité que l’opération d’enrichissement d’uranium se poursuive à Kangson, près de Pyongyang.Dans la foulée, l’organisation internationale a appelé le pays communiste à s’acquitter pleinement de ses devoirs internationaux et à coopérer avec elle, tout en manifestant son profond regret pour une telle violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Cependant, l’AIEA a indiqué ne pas avoir identifié de signe montrant que le régime de Kim Jong-un retraitait des combustibles usées pour en extraire du plutonium. En effet, le réacteur de 5 MW de Yongbyon, connu pour fabriquer du plutonium, n’aurait pas fonctionné depuis début décembre 2018.Cette analyse est basée sur des images satellites et d’autres informations dont dispose l’agence. Pour rappel, ses inspecteurs ont été expulsés du royaume ermite en 2009, et depuis, l’accès aux installations nucléaires nord-coréennes lui a été interdit.