COVID-19 : les sud-Coréens vont fêter Chuseok chez eux

Photo : YONHAP News

C’est bientôt Chuseok. A l’approche de la fête de la pleine lune et des moissons, qui sera célébrée cette année le 1er octobre, Lotte Homeshopping a mené une enquête auprès de 500 fidèles clients afin de savoir comment ils comptent profiter de ces prochains jours fériés.Résultat : 47 % des personnes interrogées souhaitent se reposer à la maison, une progression de 10 points sur un an. Dans l'autre sens, 45 % des sondés ont répondu qu’ils prévoyaient de se rendre dans leur village natal afin de retrouver leur famille, soit 12 points de moins qu'en 2019.Principale explication à ce changement : le COVID-19. En raison de la pandémie, les habitants du pays du Matin clair évitent de sortir et de se rencontrer. Tradition oblige, ils vont pourtant ouvrir leur porte-feuille pour se faire des cadeaux. 91,3 % des individus questionnés par la chaîne de télé-achat ont répondu qu’ils allaient acheter des présents de Chuseok pour leur proche ainsi que pour eux-mêmes.