La dette publique par rapport au PIB risque de doubler d’ici 2060

Photo : KBS News

Conséquence de la baisse des naissances et du vieillissement de la société, la dette publique par rapport au produit intérieur brut (PIB) devrait presque doubler à l’horizon 2060, passant de 43,5 % actuellement à 81,1 %. Un chiffre, cependant, nettement moins inférieur à la moyenne des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui est de 108,9 %. De son côté, la gestion du fonds de retraite nationale deviendra déficitaire dès 2041, avant l’épuisement du fonds prévu en 2056.Ces prévisions du ministère des Finances ont été publiées hier dans son rapport sur les perspectives à long terme des finances publiques entre 2020 et 2060. Selon ce document, si l’exécutif n’adopte pas de mesures adéquates, la population devrait chuter de 8,94 millions pendant la même période, soit de 51,78 à 42,84 millions. La moyenne du taux de croissance annuelle, quant à elle, devrait reculer de 2,6 points, de 3,1 % pour la décennie actuelle couvrant 2020-2030 à 0,5 % pour celle allant de 2050 à 2060.Dans le cas contraire, l’État pourrait limiter la baisse de la population à 3,86 millions pendant les 40 ans à venir et maintenir la moyenne du taux de croissance annuelle entre 2050 et 2060 à 1,3 %. En conséquence, le gouvernement pourrait freiner l’augmentation de la part de la dette publique par rapport au PIB à 64,5 %. Avec l’adoption d’une politique financière visant à accroître la recette en fonction de la dépense, elle n’atteindrait que 55,1 %.Selon ce scénario, le ministère a annoncé son objectif de limiter la part de la dette publique par rapport au PIB aux alentours de 60 % en 2060.