La récente mise en garde de Washington serait pour inciter Pyongyang à relancer le dialogue

Photo : KBS News

Un jour après que trois ministères américains ont lancé conjointement une mise en garde contre le développement balistique de la Corée du Nord, le sous-secrétaire d’État adjoint chargée de l’Asie du Nord et du Pacifique s'est expliqué mercredi. Selon David Stilwell, cette démarche avait pour but non pas de menacer ou d'isoler le pays communiste, mais de l’inciter à opter pour un retour au dialogue.L’avertissement en question, publié par les départements d’État, du Trésor et du Commerce, dissuade les industriels du monde entier à fournir des matériaux nécessaires au programme balistique nord-coréen.Interrogé sur la mise en garde conjointe contre les cyberattaques menées par le régime de Kim Jong-un, le diplomate américain a répondu que son département disposait de puissantes preuves démontrant que de nombreux cybercriminels œuvraient de manière dispersés depuis différents endroits. Avant d'ajouter qu’il avait appris que leur objectif était de se procurer des fonds pour financer le développement de missiles et d’autres programmes dangereux.