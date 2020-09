Alors que le typhon Maysak a quitté la Corée du Sud et se dirige vers le nord-est, le calme est revenu dans le pays, malgré des vents toujours forts dans la région septentrionale. Un peu partout, le soleil est de retour, permettant à la population de respirer avant le prochain cyclone Haishen, attendu en début de semaine prochaine.Les températures remontent très légèrement avec 26°C à Séoul, 28°C à Daejeon, 29°C sur l’île de Jeju, et enfin 30°C à Daegu et à Busan.Demain, Météo-Corée prévoit un temps superbe sur tout le territoire, à l’exception de la région de Séoul qui enregistrera en matinée des précipitations. Le mercure s’établira entre 28 et 32°C.