Moon annonce la création de 3 types de « fonds New Deal »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé la création de trois types de financements publics et privés pour couvrir les projets d’infrastructure d’envergure qui seront menés dans le cadre du vaste plan de développement économique baptisé « New Deal à la sud-coréenne ». Moon Jae-in en a fait état aujourd’hui lors de la première réunion à la Cheongwadae visant à discuter des stratégies de ce programme ambitieux.Il s’agit plus précisément d'un « fonds New Deal public », dans lequel une enveloppe publique sera directement injectée et auquel participeront les citoyens, d'un « infrafonds New Deal », consistant à octroyer des incitations fiscales aux entreprises participantes, et enfin d'un « fonds New Deal privé », recourant aux financements privés. 20 000 milliards de wons (14,3 milliards d’euros), 100 000 milliards de wons (71,2 milliards d’euros) et 70 000 milliards de wons (50 milliards d’euros) devrait être respectivement levés dans le cadre de ces trois fonds d’ici cinq ans.Le chef de l’État a estimé que ce plan de financement audacieux aurait également pour effet de détourner des liquidités actuellement abondantes sur le marché de l’immobilier à des domaines plus productifs.Enfin, Moon Jae-in s’est engagé à accélérer ses efforts de déréglementation, une autre condition, selon lui sine qua non pour la réussite du New Deal à la sud-coréenne.