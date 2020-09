Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul n’en finit plus de surprendre. Le Kospi, son indice de référence, progresse de 1,33 %, soit 31,53 points, et termine à 2 395,90 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, est sur le même rythme avec un gain de 0,85 %, soit 7,39 points. Il finit à 874,13 points.Le marché des devises est sur le même rythme qu’hier. À la clôture des transactions, l’euro s’échange contre 1 402,79 wons (-7,24 wons) et le dollar américain contre 1 188,30 wons (+2,90 wons).