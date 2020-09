Grève des médecins : unification des revendications

Photo : YONHAP News

Alors que les médecins stagiaires des hôpitaux et certains de cliniques privées poursuivent leur grève depuis 14 jours, différentes associations de soignants sont parvenues à trouver un terrain d’entente pour formuler une revendication coordonnée en vue des négociations avec l'Assemblée nationale et le gouvernement.La commission spéciale de lutte contre « quatre vices », soit quatre projets du gouvernement visant, entre autres, à augmenter le nombre d’étudiants en médecine et la création de faculté médicale publique, a annoncé, aujourd’hui, que l’Association médicale de Corée (KMA) et le comité d’urgence des jeunes médecins avaient pris cette décision à l’issue d’une réunion.Cependant, la commission a précisé que cela ne signifiait pas que les grévistes retourneraient immédiatement au travail et que la grève générale prévue lundi prochain serait annulée. Mais qu'elle envisagerait de participer activement au dialogue même avant cette date.