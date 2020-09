Réforme de la santé : un accord signé in extremis entre le gouvernement et les médecins grévistes

Photo : YONHAP News

Le pire semble avoir été évité alors que le gouvernement peinait à contenir la propagation rapide du nouveau coronavirus. En effet, les médecins grévistes devraient cesser leur action collective, tandis qu’ils refusaient de reprendre leur travail depuis deux semaines.Le gouvernement, le Minjoo, le parti au pouvoir, et l’Association médicale coréenne (KMA) ont mené des négociations durant toute la nuit dernière et sont finalement parvenus à trouver un terrain d’entente. A l’issue de leur réunion-marathon, les trois parties ont annoncé que la KMA signerait un accord avec le Minjoo au siège de celui-ci à 8h30, et présenterait ensuite un autre accord conclu avec l’exécutif à 9h30.D’après les premières révélations, l’accord tripartite annonce deux points essentiels. D’une part, le gouvernement suspend tout son projet de réforme de la santé, qui prévoyait notamment d'augmenter les quotas d'admission dans les facultés de médecine et de créer une nouvelle école de médecine publique. D’autre part, il consent à créer une entité de concertations au sein de l'Assemblée nationale, afin de reprendre à zéro le projet en question en ouvrant toutes les possibilités.En contrepartie, le texte stipule que les médecins grévistes regagneront leur lieu de travail. Autrement dit, le mouvement de grève générale devrait prendre officiellement fin ce matin à 9h30.