COVID-19 : le gouvernement prolonge les mesures renforcées de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Malgré quelques signes d’accalmie liés à la crise du nouveau coronavirus, la Corée du Sud ne compte pas baisser son niveau d'alerte. C’est ce que le Premier ministre a annoncé ce matin lors d’une réunion de la cellule de lutte contre le COVID-19.Chung Sye-kyun a souligné que la situation était loin d’être dans une phase de stabilisation, même si le nombre journalier de nouveaux cas confirmés a commencé à dessiner une courbe descendante ces derniers jours. Selon lui, il est impératif d’éviter un allègement hâtif des mesures de distancialisation sociale musclées, qui risquerait de relancer la crise, et de mobiliser tous les efforts jusqu’à ce que le pays soit sûr d’avoir inversé la tendance.Le chef du gouvernement s’est dit navré du fait que ce dispositif cause des difficultés aux petits commerçants et entrepreneurs ainsi que des inconvénients dans la vie quotidienne des citoyens. Il a cependant souligné qu’il fallait maintenant « resserrer davantage la bride », pour faire chuter sensiblement la recrudescence épidémique. Et d'ajouter que c’est le seul moyen d’amoindrir les douleurs tout en plaidant pour la compréhension et la patience de la population.Ainsi, le gouvernement prolonge son dispositif qui devait prendre fin ce dimanche. Ce sera un statut quo à deux vitesses. Il s’agit d’allonger d’une semaine le niveau d’alerte relevé à 2,5 sur une échelle de trois dans la région métropolitaine de Séoul, et de deux semaines la phase 2 dans les autres régions du pays.