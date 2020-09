L'excédent courant à son plus haut niveau depuis 9 mois

Photo : YONHAP News

L’excédent courant de la Corée du Sud a atteint, en juillet, son plus haut niveau depuis neuf mois. D’après les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), la balance des paiements courants a enregistré, au septième mois de cette année, un surplus de 7,45 milliards de dollars. Ce bon résultat s’expliquerait cependant plutôt par la baisse des importations et des voyages à l’étranger en raison du COVID-19, que par la progression des exportations de biens ou de services.En effet, les ventes et les achats à l'étranger ont continué de reculer depuis cinq mois, en s’élevant, respectivement, à 43,23 milliards de dollars et à 36,2 milliards de dollars, mais l’ampleur de la chute des importations était supérieure à celle des exportations.La balance des services a accusé un déficit de 1,11 milliard de dollars, une régression de 440 millions de dollars en un an. Dans le détail, le déficit de la balance des voyages a chuté de 760 millions de dollars en glissement annuel, à 370 millions de dollars en juillet.