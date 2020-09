COVID-19 : l’Assemblée nationale referme ses portes

Photo : KBS News

L’épidémie du nouveau coronavirus perturbe une nouvelle fois les activités parlementaires. Hier après-midi, la Force du Peuple, le principal parti de l’opposition, a appris qu’un de ses membres avait été testé positif au COVID-19 dans l'après-midi. Il s'agit plus précisément d'un responsable qui travaille dans le secrétariat du président de la commission parlementaire des politiques.L’Assemblée nationale a aussitôt fermé les étages concernés afin de désinfecter les lieux en urgence et se retrouve à l’arrêt, alors qu’elle avait rouvert ses portes il y a quatre jours. Il est par conséquent interdit de tenir toute réunion ou conférence au sein du bâtiment principal. Tout le planning doit ainsi être reporté, y compris la réunion de la commission du budget.Les autorités sanitaires ont organisé un dépistage auprès de ceux qui étaient en contact avec la personne infectée. Lee Jong-bae, le chef de la commission en question, a été testé négatif. Comme il a récemment rencontré Kim Chong-in, le patron du comité d’urgence au sein de la Force du Peuple, et Lee Nak-yon, le nouveau président du Minjoo, le parti au pouvoir, ces deux hommes restent chez eux en attendant les résultats de leur test.Par ailleurs, selon la Cheongwadae, le président de la République, Moon Jae-in, a basculé en mode télétravail, car il a tenu, hier, une réunion-déjeuner avec Lee Nak-yon. Quant aux personnels du Parlement, ils travailleront à domicile jusqu’à nouvel ordre.