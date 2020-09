COVID-19 : moins de 200 nouveaux cas pour le 2e jour consécutif

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients atteints par le COVID-19 est resté sous la barre des 200 pour la deuxième journée de suite, avec 198 cas supplémentaires déclarés en 24 heures. 189 d’entre eux ont contracté le virus à l’intérieur du pays et neuf à l’étranger. La Corée du Sud dénombre ainsi un total de 20 842 cas confirmés jusqu’à présent.Dans ce contexte, le niveau 2,5 de la distanciation sociale sur une échelle qui en compte trois, déclenché dans la région de Séoul, devrait être prolongé d’une semaine, alors qu’il devait originellement s’achever ce dimanche. Les autorités sanitaires jugent, en effet, nécessaire de maintenir ces mesures renforcées, qui auraient contribué à ralentir la propagation. Selon un responsable du cabinet du Premier ministre, le gouvernement préparerait une directive en ce sens et envisagerait d'allonger de deux semaines la phase 2 de la distanciation sociale pour le reste du pays.Dans la capitale, où la pandémie s’est propagée le plus rapidement ces dernières semaines, le nombre de malades additionnels est de 68, alors qu’il était, pour la plupart du temps depuis mi-août, à trois chiffres. Malgré cette accalmie, la municipalité de Séoul a appelé à participer activement à « une semaine d’arrêt », en évitant d’organiser des cultes religieux dans les églises, des réunions ou des repas collectifs.