COVID-19 : la Corée du Sud débloquera 120 millions d’euros en 2021 pour les traitements et vaccins

Photo : YONHAP News

Un budget de 170,7 milliards de wons, environ 120 millions d’euros, sera attribué en 2021 au développement de traitements et vaccins du COVID-19. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère des Finances.La plus grande part de ce crédit, soit 131,4 milliards de wons, l’équivalent de 93 millions d’euros, sera débloquée pour des expérimentations cliniques de dix candidats-médicaments pour les traitements et 12 candidats-vaccins.En parallèle, l’exécutif allouera l’an prochain un budget de 27 200 milliards de wons, soit 19,3 milliards d’euros, à la recherche et au développement (R&D), contre 24 200 milliards de wons, un peu plus de 17 milliards d’euros, cette année, une augmentation de 12,3 %. C’est la deuxième année consécutive que ce taux d’augmentation est à deux chiffres, après 18 % lors de l’exercice en cours.À noter que 20,1 % de cette enveloppe, soit quelque 9,4 milliards d’euros, seront versés à six domaines clés : le « New Deal à la coréenne », les maladies infectieuses, la formation des experts ainsi que les matières, les composants et les équipements, la bio-santé, l’automobile et les semi-conducteurs non mémoire, et enfin les recherches de base et sur les technologies de source.