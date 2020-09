Lee Soo-hyeok : l’alliance sud-coréano-américaine doit tenir compte du partenariat économique Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Lors de leur réflexion sur l’avenir de l’alliance sud-coréano-américaine, indispensable pour la sécurité de la péninsule, les Etats-Unis devraient prendre en compte le fait que la Chine soit un partenaire économique important de la Corée du Sud.Des mots prononcés hier par l’ambassadeur sud-coréen à Washington, lors d’une visioconférence organisée par l’Université de George Washington sur la position de son pays concernant les relations avec son allié traditionnel, sur fond d’accélération de la concurrence entre les deux grandes puissances mondiales.Interrogé sur l’affaiblissement de l’alliance Séoul-Washington, Lee Soo-hyeok a coupé court, en la qualifiant de « très forte et bien portante». Il a néanmoins fait remarquer qu’en raison de l’évolution de la situation dans différents domaines sociologique, politique et économique dans l’un et l’autre pays, ils peuvent afficher des divergences sur d’autres questions que celle portant sur la sécurité.Enfin, en ce qui concerne la Corée du Nord, le haut diplomate sud-coréen a estimé qu’elle devrait maintenir le statu quo, en attendant la prochaine élection présidentielle américaine, prévue en novembre.