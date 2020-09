G20 : Kang Kyung-wha souligne la nécessité du mouvement de « personnes indispensables »

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères a affirmé qu’il faudrait garantir le déplacement des hommes d’affaires et des travailleurs pour la reprise de l’économie mondiale et le redressement des chaînes d’approvisionnement globale, tout en respectant le système préventif de chaque pays.Kang Kyung-wha a tenu ces propos lors de la conférence spéciale des chefs de la diplomatie des pays du G20, tenue hier après-midi en visioconférence, en amont du sommet du G20 prévu en novembre.A cette occasion, la ministre a présenté le système de « fast track » consistant à simplifier le processus d’immigration de certaines catégories de ressortissants des pays avec lesquels la Corée du Sud a conclu un accord. Elle a également souhaité mettre en place ce modèle dans un cadre multilatéral en faisant participer des Etats dont la situation le permet.Les pays membres du G20 ont également échangé sur les moyens de coopération multilatéraux pour un contrôle des frontières pertinent et le soutien au rapatriement des expatriés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie.