La Bourse de Séoul finit la semaine dans le rouge. Le Kospi, son indice de référence, chute de 1,15 %, soit 27,65 points, et clôt à 2 368,25 points, et le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, perd 0,93 %, soit 8,09 points et finit à 866,04 points.Côté devises, ce n’est pas mieux, puisque le won sud-coréen perd de sa valeur. À la fermeture du marché, l’euro s’achète 1 408,84 wons (+6,05 wons) et le dollar américain 1 189,60 wons (+1,30 won).