COVID-19 : le gouvernement prolonge le niveau 2,5 de la distanciation sociale dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

L’exécutif maintient jusqu'au 13 septembre le niveau 2,5 de la distanciation sociale sur une échelle de trois, dans la région de Séoul. Ce dispositif renforcé a été adopté le 30 août. Par ailleurs, la phase 2 sera également maintenue dans le reste du pays jusqu’au 20 septembre.Les autorités sanitaires souhaiteraient ainsi accélérer le ralentissement de la propagation, constaté ces derniers jours suite à l’adoption de ces mesures plus musclées.Ainsi dans la mégalopole, les restaurants et les cafés ne pourront toujours pas recevoir, entre 21h et 5h, de clients pour des consommations sur place. Cette restriction s’applique tout au long de la journée aux cafés franchisés, qui doivent se contenter des ventes à emporter et des livraisons. A cela s’ajoutent, cette fois-ci, les boulangeries et les glaceries franchisées.Par ailleurs, les rassemblements dans les établissements sportifs à haut risque, tels que les gymnases et les salles d’entraînement de golf et de billard, sont encore interdits.671 centres de formation de travailleurs et de techniciens sont également obligés de mener leur cours à distance, comme c’est déjà le cas pour les instituts privés dispensant des cours extrascolaires aux élèves. Enfin, les dispositifs visant à protéger les personnes âgées sont maintenus, tels que l’interdiction des visites dans les maisons de retraite médicalisées.