COVID-19 : le gouvernement donne son feu vert à une 2e aide d'urgence sélective

Photo : KBS News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, le gouvernement et la Cheongwadae se sont mis d’accord, dimanche, pour débloquer une deuxième aide d’urgence face à la récente propagation massive du nouveau coronavirus. Contrairement à l’initiative précédente, le prochain soutien ne sera pas attribué à l’ensemble de la population, mais prioritairement aux foyers nécessiteux.Dans ce cadre, un quatrième additif au budget 2020 sera accordé pour une valeur approximative de 7 000 milliards de wons, soit près de 5 milliards d’euros. Cette somme représente environ un cinquième du troisième additif. La formation présidentielle et le gouvernement ont décidé de débloquer cette enveloppe avant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui tombe cette année le 1er octobre.Ce nouveau soutien d'urgence sera accordé à ceux qui ont du mal à retrouver un emploi et aux petits commerçants en difficulté. Une partie couvrira également les charges des foyers à faible revenu et les coûts nécessaires à la garde d’enfants.Si d'un côté, le nouveau patron du Minjoo, Lee Nak-yon, a souligné l’importance d’assurer une utilisation équitable de cette aide, le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, s'est dit, de son côté, préoccupé par la colère de la population, non pas à cause de la pauvreté mais à cause de l’injustice. Le Parti de la Justice a également partagé la nécessité d’attribuer l’aide d’urgence à toute la population.En revanche, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première formation d’opposition récemment rebaptisée, a qualifié le recours aux obligations d’Etat d’irresponsable, tout en saluant le côté sélectif de l’aide.