Le typhon Haishen remonte vers le nord suivant la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

Après avoir frôlé l’île de Jeju, le puissant typhon Haishen poursuit sa trajectoire vers le nord. Suite aux pluies torrentielles et aux rafales, 241 vols programmés ce matin à l’aéroport international de Jeju ont été annulés.Selon l'Agence météorologique de l'île méridionale, le dixième typhon de cette année monte à une vitesse de 41 km/h et traversait à 9 h ce matin la mer située à 50 km au nord-est de la ville de Busan. Cependant, les autorités de la ville de Jeju maintiennent le niveau d'alerte 2 depuis hier soir et mènent des enquêtes afin de recenser les dégâts causés par le cyclone, surtout dans la partie de l’est de l’île volcanique déjà frappé la semaine dernière par le typhon Maysak.Suite à la remontée vers le nord de Haishen, plusieurs liaisons aériennes, maritimes et terrestres sont déjà fermées. Les services des lignes ferroviaires reliant Daegu à Busan sont suspendues. Il en va de même pour l’ensemble de la ligne Busan à Pohang. Le KTX, le train à grande vitesse, reste en service, mais il risque d'opérer au ralenti ou de se mettre à l'arrêt en cas de vents violents.Parmi 512 vols domestiques dont le départ est prévu aujourd’hui, 318 ont été annulés, tandis que 161 bateaux sont contraints de rester à quai suite à la fermeture de l’ensemble des voies maritimes.