COVID-19 : le nombre de nouveaux cas inférieur à 200 depuis 5 jours

Photo : YONHAP News

Ce lundi, la Corée du Sud fait état de 119 patients en 24 heures : 108 d’origine locale et 11 importés. Elle recense également deux nouveaux décès liés à la pandémie, ce qui porte à 336 le nombre de victimes. Ainsi, le pays dénombre un total de 21 296 cas confirmés, dont 16 297 personnes guéries.Même si le nombre de nouveaux patients quotidiens reste inférieur à 200 depuis cinq jours, 20 % des cas confirmés sont des transmissions non identifiées. De plus, les malades en état grave ne cessent d'augmenter, atteignant 163 hier, soit le chiffre le plus élevé depuis l’apparition de l’épidémie dans la péninsule. Par conséquent, Séoul et sa périphérie ne disposent plus que de quatre lits d’hôpitaux destinés aux patients développant des formes graves et critiques de la maladie.Estimant que la situation n’est pas tout à fait sous contrôle, le gouvernement tente de dissuader les habitants de se rendre dans leur village natal ou de voir leur famille à l’occasion de la fête de la pleine lune et des moissons. Appelée Chuseok, elle tombe cette année le 1er octobre et le congé débutera la veille. Mais les autorités n’envisagent pas d’imposer une limite de circulation aux habitants. En revanche, seule la moitié des sièges seront mis en vente dans les trains.