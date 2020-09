Lee Nak-yon : l'Etat doit venir en aide aux habitants les plus touchés

Photo : YONHAP News

Le nouveau patron du Minjoo, la formation présidentielle, a souligné l’importance d’accorder prioritairement de l’aide aux plus démunis avant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. C’est ce qu’a déclaré Lee Nak-yon ce matin, dans son premier discours prononcé devant l'Assemblée nationale. En session ordinaire, les allocutions des représentants des partis disposant de groupe parlementaire sont programmées aujourd'hui et demain.Selon l'ancien Premier ministre, les plus vulnérables sont ceux qui sont le plus durement frappés par la crise, même si le virus touche tout le monde. Rappelant que les peines à endurer ne sont pas égalitaires, il a appelé les députés à adopter sans délai le quatrième additif au budget 2020, pour que les habitants en difficulté en bénéficient avant la plus grande fête traditionnelle.Le chef du parti au pouvoir a également mis en avant la nécessité de relancer les discussions avec les partis d’opposition, car tout problème peut être résolu grâce au dialogue. Dans son discours, il s'est par ailleurs engagé à se montrer plus ferme face aux abus sexuels et a présenté ses excuses concernant les comportements déplacés de certains hauts fonctionnaires de sa formation. Il a ensuite promis de prévoir des mesures destinées à protéger les victimes.Enfin, faisant de l’agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires une clef de voûte de la réforme des organes publics, Lee a sollicité la coopération de l’opposition.