Antonio Guterres et Lee In-young appellent Pyongyang au dialogue

La diplomatie est la seule voie qui mène à la paix et à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les deux Corées ainsi que les Etats-Unis ont manifesté ce principe, lorsqu'ils se sont entretenus en 2018. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général des Nations unies, lors du Forum mondial coréen pour la paix, tenue aujourd'hui en visioconférence.Antonio Guterres a souligné que les pays concernés devraient continuer ce qu'ils ont déjà commencé. Il s'est ainsi référé aux résultats des efforts diplomatiques de ces derniers, tels que la circulation au sein de l'Onu de la version anglaise de la Déclaration de Panmunjom signée à l'issue du sommet intercoréen de 2018 et l'inscription sur la liste des patrimoine culturel mondial du ssireum, la lutte traditionnelle coréenne, par les deux Corées.Le patron de l'Onu a ensuite exhorté le royaume ermite et d'autres parties prenantes à retourner à la table des négociations, avant d'appeler la reprise de la coopération entre Séoul et Pyongyang, notamment sur le plan humanitaire et sanitaire.Quant au ministre sud-coréen de la Réunification, Lee In-young, il a souligné qu'une coopération transfrontalière mutuellement avantageuse pourra faire avancer les pourparler nord-coréano-américains. S'inspirant de « la politique des petits pas » de Willy Brandt, il a appelé Pyongyang à discuter de possibles initiatives conjointes dans les domaines sanitaire ou environnemental, étroitement liés à la vie quotidienne de la population.Enfin, le ministre a appelé le Nord ainsi que la communauté internationale à instaurer une paix complète, vérifiable et irréversible sur la planète.