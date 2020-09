Séoul demandera le soutien des pays de l'Asean pour le dialogue intercoréen

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen profitera d'une série de réunions des ministres des Affaires étrangères des régions asiatiques, pour demander un soutien international dans le processus de paix sur la péninsule coréenne. C'est ce qu'a fait savoir, aujourd'hui, un officiel du ministère sud-coréen des Affaires étrangères auprès de journalistes.Selon ce diplomate, son ministère déploie tous ses efforts pour que les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) s'accordent pour appeler à la mise en œuvre des accords conclus jusqu'ici entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis et à la reprise des négociations sur la dénucléarisation.Quatre réunions des chefs de la diplomatie de la région sont prévues cette semaine en visioconférence : trois mercredi à savoir la conférence de l'Asean plus trois (la Corée du Sud, le Japon et la Chine), le sommet de l'Asie de l'Est et la réunion entre la Corée du Sud et l'Asean, et enfin une samedi qui est le Forum régional sur la sécurité de l'Asean (ARF).Ce dernier est considéré comme l'événement qui attirera le plus les regards, car la Corée du Nord est l'un de ses membres. Les discussions porteront cette fois sur la situation géopolitique de la péninsule coréenne et de la mer de Chine méridionale, entre autres. Pyongyang n'a pas encore confirmé sa participation.