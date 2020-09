Photo : YONHAP News

Après Bavi et Maysak, place à Haishen, le dixième typhon de la saison. Sa violence a mis en alerte tout le pays et la côte sud-est a été frappée ce matin de plein fouet par des rafales et des chutes de pluie intenses. Sur le reste du territoire, on enregistre des précipitations et du vent.Le mercure a chuté de façon drastique, atteignant des niveaux automnales. Les maximales n’atteignent que 21°C à Séoul, 22°C à Daejeon et à Daegu, 26°C à Busan, et enfin 27°C sur l’île de Jeju.Demain matin, seule la région septentrionale sera sous la pluie, alors que partout ailleurs on profitera du fameux « calme après la tempête ». Le soleil couvrira tout le territoire en milieu d’après-midi et apportera un peu de chaleur avec des températures autour des 28°C.