L'OMC lance le 1er round des consultations pour désigner son nouveau patron

Photo : YONHAP News

Le processus de consultations pour désigner le nouveau secrétaire général de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a débuté aujourd'hui à Genève. Le premier round s'achèvera le 16 septembre.Le président du Conseil général, David Walker, secondé par Dacio Castillo et Harald Aspelund, respectivement à la tête de l'Organe de règlement des différends (ORD) et l'Organe d'examen des politiques commerciales (OEPC), interrogeront tous les membres de l'OMC pour évaluer leurs préférences. Cette première série de consultations sera suivie de deux autres, et au cours des deux premières, le nombre de candidats sera ramené de huit à cinq, puis à deux pour la dernière phase. Le résultat final sera connu début novembre.La ministre sud-coréenne déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, est en lice et figure parmi les prétendantes pour succéder à Roberto Azevêdo.