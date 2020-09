COVID-19 : la gratuité des autoroutes probablement supprimée pour Chuseok

Photo : YONHAP News

Les péages d’autoroutes ne seront vraisemblablement pas gratuits pendant les prochains congés de Chuseok, la fête des moissons, et ce contrairement à ce qui était le cas depuis trois ans à chaque fête traditionnelle. C’est le Premier ministre qui a laissé entrevoir une telle possibilité, lors d’un échange hier avec la presse.Chung Sye-kyun a alors voulu faire passer un message aux sud-Coréens, particulièrement aux citadins, pour qu’ils s’abstiennent d’aller voir leurs proches vivant en province pendant ces vacances. Objectif : tenter d’endiguer la propagation du COVID-19. Pour le chef du gouvernement, il faut prioritairement empêcher la progression de l’épidémie pour relancer l’économie et revenir au plus vite à une vie normale.Lors d’une réunion de la cellule de crise dédiée, tenue dimanche, celui qui a été le président de l’Assemblée nationale avait appelé les citoyens à minimiser leurs déplacements et à se reposer chez eux pendant les prochains congés prolongés, du 30 septembre au 4 octobre.La décision finale sur la suppression exceptionnelle de la gratuité du réseau autoroutier serait rendue demain au plus tôt. Pour rappel, depuis l’amendement, en 2017, du décret sur les routes payantes, les automobilistes ne payaient pas les péages de l’ensemble ou de certaines des autoroutes du pays pendant trois jours, avant et après Chuseok et Seollal, la fête du Nouvel an lunaire, ou encore pendant une période déterminée en conseil des ministres.