1ère Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus

Photo : YONHAP News

Le 7 septembre 2020, hier donc, le monde célébrait la première Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus, proclamée par les Nations unies sur proposition de la Corée du Sud l’année dernière. Le président sud-coréen a affiché, à cette occasion, sa volonté de s’investir davantage dans la lutte contre la crise climatique via un message vidéo.Selon Moon Jae-in, dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et des typhons qui se forment en série, le monde n’a jamais autant porté d’attention sur l’environnement que maintenant, et cet enjeu constitue désormais un devoir qu’on ne peut plus reporter. Il a ainsi souligné que seule la coopération de la communauté internationale pourrait provoquer un changement fondamental.Le locataire de la Maison bleue a, dans ce cadre, ambitionné de mener des politiques plus strictes pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines, et de faire de la crise une occasion pour doper l’économie. Pour y parvenir, il prévoit d’accélérer la transition vers les énergies propres et sûres à travers la multiplication des installations photovoltaïques et éoliennes, ainsi que l’augmentation des voitures électriques et à hydrogène.Le numéro un sud-coréen s’est également engagé à développer sa politique verte dite « Green New Deal » en une stratégie de développement du monde et à jouer un rôle locomotif dans l’ère post-coronavirus.Une célébration a été diffusée à 18h 30, afin de prendre en compte l’heure du lever et du coucher du soleil des deux hémisphères de la planète, afin d’encourager l’engagement de tous les pays.