Les soupçons de favoritisme se multiplient autour du fils de la ministre de la Justice

Photo : KBS News

Les ennuis s’accumulent pour la ministre de la Justice, Choo Mi-ae, dans le collimateur de l’opposition conservatrice.Tout a commencé par une affaire de favoritisme dont son fils aurait bénéficié lors de son service militaire, entre 2016 et 2018, dans les KATUSA, ou le contingent sud-coréen en renfort dans la 8e armée des Etats-Unis, basée dans le sud de la péninsule, l’une des affectations la plus prisée.Les premiers soupçons concernaient la prolongation de sa permission maladie. Le jeune homme de 27 ans aurait pu la rallonger, en 2017, sans suivre les procédures nécessaires.Le député Shin Won-sik du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, a mis en avant que cela avait été possible grâce à l’intervention de l’un des secrétaires de Choo, à l’époque patronne du Minjoo, la formation au pouvoir.Et de nouvelles révélations accablent celle-ci. Toujours selon l’élu du PPP, les proches de la garde des sceaux auraient formulé deux autres demandes : choisir son fils comme interprète pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, organisés en février 2018, et le transférer de la base d’Uijeongbu, dans le nord de Séoul, à celle de la capitale. Des requêtes qui ont finalement été rejetées.Le camp conservateur a déposé une plainte contre son fils et la Commission pour la lutte contre la corruption et pour la défense des droits civiques (ACRC) s'est saisie du dossier pour voir s’il existe bien un conflit d’intérêt entre celui-ci et la fonction de la ministre.