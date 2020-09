Séoul et Abou Dabi renforcent leur collaboration dans les énergies renouvelables

Photo : YONHAP News

La septième réunion du comité économique conjoint Corée du Sud-Emirats arabes unis (EAU) s’est tenue hier en visioconférence. Le ministre sud-coréen des Finances, Hong Nam-ki, son homologue émirati Abdullah bin Touq Al Marri et les responsables des administrations concernées y ont participé.Les deux pays en ont profité pour travailler main dans la main dans les secteurs des technologies d’avenir, de l’innovation, de l’énergie, des infrastructures et de la santé. Ils sont convenus de partager leurs expériences en termes de développement des PME et des start-up, et d’élargir leur coopération dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables, comme les villes alimentées à l’hydrogène, en plus des énergies traditionnelles comme le pétrole et le gaz.Les deux côtésont notamment confirmé le déroulement de l’initiative consistant à mettre sur pied un système de transports publics à hydrogène à la sud-coréenne aux EAU, dans le cadre d'un protocole d’entente bilatéral.Séoul a, par ailleurs, demandé à Abou Dabi de favoriser les entreprises sud-coréennes dans ses projets de construction d'infrastructures, et de venir en aide à ces dernières qui sont parfois confrontées à des problèmes sur des chantiers.Les deux nations se sont également accordés à renforcer les échanges entre les personnels et les établissements médicaux, en vue de faire face à la crise sanitaire du COVID-19.