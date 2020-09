KDI : le PIB sud-coréen devrait se contracter de 1,1 % en 2020

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) a une nouvelle fois abaissé sa prévision de croissance nationale pour cette année. Dans ses nouvelles perspectives dévoilées aujourd'hui, deux mois plus tôt que prévue, il table désormais sur une contraction de 1,1 %, soit 1,3 point de moins que l’estimation de mai.Selon les explications de cet institut de recherche économique financé par l’Etat, il est bien possible que la croissance du produit intérieur brut (PIB) soit loin de ses pronostics précédents, en raison d’une résurgence inattendue de l’épidémie du COVID-19 au deuxième semestre. En mai, il s’était attendu à ce que sa propagation ralentisse à compter de la fin du premier semestre.La tension entre Washington et Pékin risque de tirer elle aussi à la baisse l’économie sud-coréenne, très dépendante des exportations.Concrètement, le KDI prévoit que la consommation privée et les exportations devraient enregistrer un recul respectif de 4,6 % et 4,2 %, tandis que les investissements dans les biens d’équipement et dans le BTP devraient progresser de 4,2 % et 1,1 %.A propos de l’orientation de la politique économique, l’institut a proposé d’accroître l’efficacité des dépenses publiques. Pour ce faire, il a préconisé d’accorder, pour le moment, la priorité numéro un au soutien à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, et de venir en aide aux classes les plus durement touchées par la pandémie.C’est dorénavant le gouvernement seul qui maintient son pronostic de croissance positive pour cette année.