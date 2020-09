Eastar Jet procède à un licenciement économique de 605 salariés

Photo : YONHAP News

Après avoir proposé le mois dernier un plan de départ volontaire à ses employés, Eastar Jet a annoncé un licenciement économique à 605 personnes.La restructuration prendra effet le 14 octobre et ne concernera pas les effectifs en charge des réparations et du maintien des six avions que la compagnie aérienne sud-coréenne possède actuellement. Il restera donc 576 employés nécessaires pour le vol des appareils et la délivrance du certificat d'exploitant aérien.Selon un responsable, le transporteur low-cost compte réemployer du personnel lors de la réouverture des lignes internationales. Il affirme ainsi que c’était une décision inévitable pour que les salariés puissent toucher une allocation chômage, d’autant que la compagnie n’est plus capable de les rémunérer.Le président du syndicat a annoncé organiser une conférence de presse afin de mettre en cause la responsabilité de la famille du fondateur, Lee Sang-jik, l'un des principaux actionnaires de la firme.Eastar Jet devait être racheté et fusionné par Jeju Air, mais ce projet est finalement tombé à l’eau. Elle envisage de désigner d'éventuels nouveaux repreneurs fin septembre, puis de mener des négociations et de procéder à la fusion-acquisition le mois prochain.