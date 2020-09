COVID-19 : les contaminations groupées se poursuivent

Photo : YONHAP News

Avec 136 nouveaux cas confirmés en 24 heures, le bilan quotidien des contaminations au COVID-19 se maintient en dessous de la barre des 200 pour le sixième jour consécutif.Pourtant, des infections groupées sont toujours identifiées, non seulement dans des lieux de culte, mais aussi dans des établissements médicaux et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, sans oublier les centres sportifs et les réunions associatives. Leur nombre a été multiplié par cinq par rapport à début août, atteignant 52 cas ces deux dernières semaines.Ce qui inquiète particulièrement les autorités sanitaires, ce sont de nouveaux clusters chez les seniors qui achètent des produits lors des ventes en réseau par cooptation, car les personnes âgées sont les plus vulnérables au nouveau coronavirus.L’inquiétude monte aussi autour des centres d’appels et des plateformes logistiques, où de nouveaux cas sont récemment réapparus. Le respect des gestes barrières dans ces endroits est vivement recommandé.Les autorités envisagent de se procurer, cette semaine, 20 nouvelles chambres d’hôpital dédiées aux patients en état grave et deux centres où sont traités les malades légers et asymptomatiques. Elles pointent également le stress psychologique lié à la hantise d’être contaminé.