Fin de la grève des médecins stagiaires

Photo : YONHAP News

Les médecins stagiaires sont retournés au travail ce matin, après 18 jours de grève contre les projets les concernant du gouvernement, notamment l’augmentation du nombre d’étudiants en médecine et la création de faculté médicale publique.Les établissements hospitaliers leur ont fait subir un test de COVID-19 avant de reprendre le travail et ont rétabli les horaires des consultations et des interventions chirurgicales. Le retour à la normale prendra près de deux semaines.Par ailleurs, seuls 14 % des étudiants en médecine en dernière année se sont inscrits à l’examen de licence médicale, qui a débuté aujourd’hui. Plus de 2 700 des quelques 3 100 étudiants l’ont refusé, en signe de protestation contre les nouveaux dispositifs. Néanmoins, les autorités n’envisagent pas de créer un plan de sauvetage pour les non-inscrits, d’autant qu’elles ont déjà prolongé à deux reprises le temps d’inscription au concours.L’Association médicale coréenne (KMA) y a réagi avec virulence, avertissant que l’accord conclu avec le gouvernement ne serait plus valable sans nouvelle proposition à ce sujet.