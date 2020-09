Brassée par des typhons depuis trois semaines, la Corée du Sud retourne dans une période d’accalmie avec un grand soleil sur une diagonale allant du nord-ouest au sud-est, et quelques nuages sur les extrémités nord-est et sud-ouest.Un ensoleillement qui permet de redresser légèrement les températures. Il fait 26°C à Séoul, 28°C à Daejeon et à Busan, et enfin 30°C à Daegu et sur l’île de Jeju.Le beau temps ne devrait pas durer puisque Météo-Corée annonce des précipitations demain sur la majeure partie du territoire. Seules Jeju et la côte est devraient être épargnées.