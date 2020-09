Le KCDC devient une administration indépendante du ministère de la Santé

Photo : KBS News

Comme on s’y attendait, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) deviendra, à partir du 12 septembre, une institution indépendante. Actuellement, il est placé sous l’autorité du ministère de la Santé et du Bien-être social qui, lui, créera un nouveau poste de vice-ministre.De fait, l’amendement des lois en ce sens a été entériné aujourd’hui en conseil des ministres.Le nouvel organisme sera baptisé « Administration de contrôle et de prévention des maladies » et sera donc la principale agence en matière de lutte contre les maladies infectieuses. Cinq grands départements le composeront et il aura sous sa houlette plusieurs instituts et établissements dédiés à la santé, aux maladies contagieuses, à la tuberculose ou encore à la quarantaine, entre autres. Naturellement, les effectifs vont être gonflés, passant de 900 actuellement à quelque 1 470 personnes.Le président de la République s’est exprimé, aujourd’hui, sur ce changement organisationnel. Moon Jae-in a en effet demandé à la nouvelle agence de jouer un rôle de leader pour maîtriser, à court terme, l’actuelle crise sanitaire et pour renforcer, à long terme, les capacités de lutte contre les maladies infectieuses.Par ailleurs, le chef de l’Etat a nommé aujourd’hui l’actuelle patronne du KCDC, Jeong Eun-kyeong, à la tête de la nouvelle agence. Il a également promu le directeur général de la planification et de la coordination politique du ministère de la Santé, Kang Do-tae, au poste de second vice-ministre.