Photo : YONHAP News

La mairie de Séoul a décidé de limiter l’accès aux 11 parcs aménagés le long du fleuve Han, qui traverse la capitale. Cette décision prend effet dès cet après-midi, d’abord dans trois d’entre eux, jugés trop fréquentés depuis le renforcement, le 16 août, des mesures de distanciation sociale face à la forte accélération de l'épidémie du COVID-19 dans Séoul et sa région.Les petits magasins et les cafés installés sur ces zones seront fermés à partir de 21h. De même, l’entrée aux parkings sera interdite de 21h à 2h du matin. Il est aussi conseillé aux promeneurs de s’abstenir d'y consommer de l’alcool ou d'y manger après 21h et de garder une distance physique d’au moins deux mètres.Les nouvelles mesures s’appliqueront jusqu’au 13 septembre.