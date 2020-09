Photo : YONHAP News

L’indice de référence de la Bourse de Séoul n’en finit plus de grimper. Le Kospi gagne 0,74 %, soit 17,69 points, et termine à 2 401,91 points. Le Kosdaq est resté dans le vert jusqu’à 14h 51, avant de passer dans le rouge. L’indice des valeurs technologiques perd 0,07 %, soit 0,59 point et finit à 878,29 points.Du coté des devises, le valeur du won sud-coréen continue de s’améliorer. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 402,27 wons (-3,01 wons) et le dollar américain 1 186,40 wons (-1,90 won).