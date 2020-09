Début des conférences ministérielles de l’Asean et des autres pays de la région

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi aujourd’hui de quatre conférences annuelles réunissant les ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), de la Corée du Sud, des Etats-Unis, de la Chine et du Japon, entre autres. Contexte sanitaire oblige, toutes ces rencontres auront lieu en visioconférence.Ce premier jour, trois d’entre elles sont programmées. Il s’agit d’abord de l’Asean plus trois, à savoir les trois principaux pays de l’Asie du Nord-est. A l’issue de ces discussions, seuls les chefs de la diplomatie du pays du Matin clair et de l’Asean se retrouveront, avant de prendre part, plus tard, à une réunion des 18 Etats membres de l’EAS, le sommet de l’Asie de l’Est, à laquelle seront aussi présentes la Russie et l’Inde.Le Forum régional de l’Asean sur la sécurité (FRA) est prévu samedi. C’est la seule structure multilatérale en matière de sécurité régionale en Asie-Pacifique à laquelle participe la Corée du Nord. Pour la deuxième année consécutive, celle-ci y sera représentée par son ambassadeur au Vietnam.Le soutien international au processus de paix dans la péninsule, la coopération de la communauté internationale en matière de lutte contre la propagation du COVID-19 ou encore l’élargissement du partenariat stratégique avec l’Asean sont des enjeux majeurs de ces rencontres pour Séoul.Kang Kyung-wha présentera donc la vision et les efforts de son pays en ce sens. Et à propos des conflits régionaux tels que celui en mer de Chine orientale, elle devrait une nouvelle fois préconiser une solution pacifique par le dialogue.