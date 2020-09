Fitch abaisse ses prévisions de croissance sud-coréenne pour 2020

Photo : YONHAP News

La crise du COVID-19 conduit les agences de notation financière à revoir leur prévision de croissance économique à la baisse. Ainsi, Fitch Ratings a abaissé ses pronostics pour la Corée du Sud et anticipe désormais une contraction de 1,1 % en 2020, contre -0,9 % auparavant.Dans ses nouvelles perspectives économiques mondiales publiées hier, ses analystes estiment tout de même que le pays du Matin clair connaîtra une récession moins grave que dans la plupart des autres pays et qu’il réussira à endiguer la progression du coronavirus, dont le nombre de nouveaux cas a brusquement flambé ces dernières semaines.Toujours selon les économistes de Fitch, la reprise économique devrait se poursuivre au deuxième semestre, tandis que la consommation privée devrait fortement ralentir jusqu’à la fin du troisième trimestre, à cause du renforcement des mesures de distanciation sociale.L’agence prévoit aussi que la Banque de Corée (BOK) continura à mener une politique d’assouplissement quantitatif et baissera ses taux directeurs d'un quart de point avant la fin de l’année.