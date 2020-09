COVID-19 : Chung Sye-kyun regrette la manifestation massive prévue le 3 octobre

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a déploré que certaines associations aient prévu d’organiser une manifestation de grande ampleur le 3 octobre prochain, le jour de la fondation de la Corée du Sud, qui tombe juste après les jours fériés de Chuseok, la fête des moissons.Chung Sye-kyun a tenu ces propos, ce matin, lors d’une réunion gouvernementale sur la réponse au COVID-19. Il a souligné que les autorités n’hésiteraient pas à exercer les pouvoirs publics en cas d'entraves aux mesures de prévention en place et de menace de la sécurité de la communauté. Dans la foulée, il a appelé la Police et les collectivités locales à y faire front commun de manière rigoureuse, en vertu de la loi, ainsi qu'à expliquer la position de l’exécutif au Tribunal le cas échéant.Selon le chef du gouvernement, les vacances de Chuseok préoccupent beaucoup de monde et il faut suffisamment se prémunir pour éviter qu'une nouvelle flambée des contaminations ait lieu, comme lors des week-ends prolongés aux mois de mai et d'août.Chung a incité la population à rester encore un peu patiente afin que le nombre de nouvelles infections retourne à un niveau stable d'ici le week-end prochain. Il l'a également exhorté à se faire vacciner contre la grippe saisonnière qui risquerait d'atteindre gravement la santé des citoyens si elle est combinée à une propagation du coronavirus.Par ailleurs, le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé et aux collectivités locales de mettre rapidement en place des cliniques spécialisées avec des appareils respiratoires dans les établissements hospitaliers.